Небензя назвал количество выполняемых пунктов минских соглашений

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два. Об этом сообщается на сайте представительства.

По его словам, эти пункты посвящены работе контактной группы в Минске и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Другие части соглашения касаются прекращения огня, амнистии, конституционной реформы на Украине с предоставлением особого статуса Донбассу и права на языковое самоопределение, проведение выборов в регионе и другие.

Небензя обвинил Украину в саботаже минских соглашений и отметил, что работа «нормандской четверки» будет эффективна только в случае выполнения мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН.

Он также заявил, что урегулирование ситуации невозможно без учета мнения жителей Донбасса. По его словам, они не приемлют предложенный Киевом вариант о том, что сначала необходимо допустить в регион украинских военных и передать Вооруженным силам Украины контроль за границей.