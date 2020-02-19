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Политика ,  
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Небензя назвал количество выполняемых пунктов минских соглашений

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два. Об этом сообщается на сайте представительства.

По его словам, эти пункты посвящены работе контактной группы в Минске и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Другие части соглашения касаются прекращения огня, амнистии, конституционной реформы на Украине с предоставлением особого статуса Донбассу и права на языковое самоопределение, проведение выборов в регионе и другие.

Кремль сообщил о прямом вопросе Путина к Зеленскому о минских соглашениях
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Небензя обвинил Украину в саботаже минских соглашений и отметил, что работа «нормандской четверки» будет эффективна только в случае выполнения мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН.

Он также заявил, что урегулирование ситуации невозможно без учета мнения жителей Донбасса. По его словам, они не приемлют предложенный Киевом вариант о том, что сначала необходимо допустить в регион украинских военных и передать Вооруженным силам Украины контроль за границей.

В 2015 году была принята резолюция Совета Безопасности ООН 2202, которая поддерживает комплекс мер по выполнению минских соглашений. В этом документе совет потребовал стороны обеспечить полное выполнение соглашений и выступил за разрешение конфликта мирным путем.

Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения
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9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит «нормандской четверки», посвященной урегулированию ситуации в Донбассе. Стороны договорились о установлении в регионе перемирия до конца года и создании трех новых районов разведения сил к концу марта 2020 года. Однако затем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно изменить некоторые положения минских соглашений. В частности, касающихся передаче Киеву границы с Россией в Донбассе.

Теги: Василий Небензя, ООН, Украина, Донбасс
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