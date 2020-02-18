В Крыму сообщили детали о задержанных за подготовку теракта подростках

Фото: ФСБ РФ

Один из подростков, задержанных за подготовку теракта в Керчи, — учащийся девятого класса школы № 15, а второй — студент Керченского морского колледжа. Об этом сообщила журналистам министр образования Республики Крым Валентина Лаврик, передает «РИА Новости».

Министр уточнила, что завтра в Керчи будет проведена комплексная проверка. Она добавила, что сейчас важно не нарушить работу образовательных учреждений.

«Мы на связи с министерством образования. Я предложила свою помощь, свое участие. Завтра будет комиссионный выезд в Керчь под руководством министра. Затем будем делать выводы о необходимости к ним присоединиться», — сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

РБК направил запрос в пресс-службу министерства образования Крыма.