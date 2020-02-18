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В Крыму сообщили детали о задержанных за подготовку теракта подростках

Фото: ФСБ РФ

Один из подростков, задержанных за подготовку теракта в Керчи, — учащийся девятого класса школы № 15, а второй — студент Керченского морского колледжа. Об этом сообщила журналистам министр образования Республики Крым Валентина Лаврик, передает «РИА Новости».

Министр уточнила, что завтра в Керчи будет проведена комплексная проверка. Она добавила, что сейчас важно не нарушить работу образовательных учреждений.

«Мы на связи с министерством образования. Я предложила свою помощь, свое участие. Завтра будет комиссионный выезд в Керчь под руководством министра. Затем будем делать выводы о необходимости к ним присоединиться», — сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

РБК направил запрос в пресс-службу министерства образования Крыма.

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18 февраля ФСБ задержала в Керчи двух подростков 16 и 17 лет, которые, по ее данным, готовили теракты. У молодых людей обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. При подготовке нападений они также достали планы зданий.

По данным ФСБ, подростки были членами неонацистского интернет-сообщества, в котором ранее состоял Владислав Росляков, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Один из подростков ранее публично одобрял действия Рослякова.

Теги: новости РБК, Керчь, ФСБ, подростки, теракт
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