Путин обсудил с президентом Туркменистана отношения между странами

Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.

В сообщении уточняется, что инициатором разговора была туркменистанская сторона. В ходе беседы лидеры обсудили отношения стран в торгово-инвестиционной, политической и культурной сферах и отметили роль крупных компаний в развитии экономического сотрудничества.

Кроме того, в сообщении говорится, что Путин и Бердымухамедов согласились поддерживать активные контакты на различных уровнях и развивать стратегическое партнерство стран.

Ранее, в октябре 2019 года, состоялась встреча Путина и Бердымухамедова в Ашхабаде. Она прошла в рамках заседания Совета глав государств СНГ. На встрече российский лидер отметил развитие сотрудничества стран в экономике, уточнив, что за первые семь месяцев 2019 года товарооборот между странами увеличился более чем на 62%. Президент Туркменистана, в свою очередь, похвалил российские автомобили Aurus, о планах закупить которые он сообщил в августе прошлого года.