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Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus

Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus. Об этом заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, передает ТАСС.

На первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в городе Туркменбаши Бердымухамедов вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым осматривали лимузин Aurus Senat в оттенке lustre white («искрящийся белый»). После этого глава государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей марки и подаст соответствующую заявку. Медведев на это ответил, что его заявка принята.

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Модель Aurus Senat в этом цвете была изготовлена в июле 2019 года специально для демонстрации на КЭФ. Эта версия автомобиля изготовлена в единственном экземпляре.

Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего марка выпустит четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2020 году. Первую поездку на лимузине марки совершил президент Владимир Путин в мае 2018 года. На нем он приехал на церемонию инаугурации.

Автомобильная выставка Türkmen sährasy-2019 в рамках КЭФ открылась 11 августа. Кроме Aurus, на ней также были представлены машины марок Lada, «КамАЗ» и «ГАЗ», из иностранных автомобилей — Mercedes, Volkswagen, BMW и Audi.

Теги: Aurus, Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов
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