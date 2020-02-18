ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Керчи

Видео: ФСБ России

Появилось видео задержания двух подростков, которые, по данным ФСБ, готовили теракты в образовательных учреждениях Крыма. Видео ФСБ России поступило в РБК.

На кадрах мужчина разбирает рюкзак, доставая из него самодельные взрывные устройства и их элементы. Кроме того, один из юношей в кадре говорит, что собирался взорвать школу номер № 15 в Керчи.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании двух подростков в возрасте 16 и 17 лет, которые занимались подготовкой терактов. В спецслужбе указали, что у задержанных нашли самодельные взрывные устройства, которые юноши хранили дома. Их элементы задержанные заказывали через интернет.

По информации ФСБ, подростки были членами неонацистского интернет-сообщества, в котором ранее состоял Владислав Росляков, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Сейчас следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 30 и 205 УК РФ (подготовка террористического акта).