Жена Диброва сообщила о его состоянии после госпитализации

Полина Диброва, жена телеведущего Дмитрия Диброва, сообщила, что не стоит беспокоиться о его госпитализации. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий — казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает», — сообщила она.

Диброва госпитализировали вечером в понедельник, 17 февраля. Сам он причиной случившегося назвал «старость», отметив, что в 60 лет любой «имеет право на обморок», сообщили «РИА Новости».

В Боткинской больнице телеведущему сделали МРТ и кардиограмму. По словам его представителя Табриза Шахиди, Дибров останется под наблюдением врачей до 18 февраля.

РЕН ТВ и Telegram-каналы Mash и «112» ранее сообщали, что телеведущего госпитализировали из кинотеатра «Октябрь» из-за возможного приступа эпилепсии, однако в беседе с РБК Шахиди сообщил, что этот диагноз не подтвердился.