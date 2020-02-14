Подмосковных налоговиков обвинили по делу о неуплате налогов на ₽1 млрд

По данным следствия, обвиняемые при проверке одной из компаний выявили схему уклонения от налогов, однако не стали принимать мер по ее ликвидации

Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) предъявлены заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по городу Сергиев Посад, начальнику отдела выездных налоговых проверок и двум инспекторам. В сообщении Следственного комитета России (СК) указывается, что из-за обвиняемых в бюджет страны не поступило более 1 млрд руб. налогов и сборов.

«По данным следствия, сотрудники налоговой инспекции в ходе выездной проверки выявили схему уклонения фирмы, которая является дистрибьютором в России бытовой техники «Поларис», от уплаты налогов и сборов. Однако вместо того чтобы пресечь данный факт, ими были приняты меры, направленные на сокрытие и занижение налогооблагаемой базы путем фактического бездействия», — заявили в СК.

В ведомстве сообщили, что управление ФНС по Московской области содействует расследованию уголовного дела, при этом сотрудниками другого подразделения службы организована новая проверка деятельности той же фирмы.

В ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения.