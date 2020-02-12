Роскачество назвало плюсы и минусы растительных аналогов молока

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Растительные напитки, в частности из сои, кокоса и орехов, не могут полностью заменить коровье молоко, поскольку в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, необходимые для организма. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в РБК.

По мнению специалистов организации, соевые напитки могут стать альтернативой для людей с непереносимостью молочного белка или лактозы, однако другим людям отказываться от традиционного молока не стоит. Переходить в приеме пищи исключительно на такие напитки стоит только после обсуждения с врачом, особенно это касается детей, пояснили эксперты.

Кроме того, в Роскачестве указали на то, что на сегодняшний день растительные напитки из сои и кокоса подпадают только под действие общего для всех пищевых продуктов технического регламента (ТО) «О безопасности пищевой продукции». Поскольку в данном документе нет понятия «растительное молоко», «любая продукция, соответствующая этому техрегламенту, может попасть на полки магазинов».

Помимо этого, орехи и кокосы являются одним из сильных аллергенов, а некоторые виды аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Так, напиток из кокоса обладает жирностью 24%, а пастеризованное коровье молоко — чаще всего 2,5% или 3,6%, уточнили в организации. «В растительное молоко могут добавлять различные растительные масла, которые не всегда полезны. При покупке внимательно читайте состав», — говорится в сообщении.

В качестве плюсов растительных аналогов молока специалисты назвали содержащиеся в этих продуктах витамины группы В, которые благотворно влияют на нервную систему. Кроме того, в них преобладает высокое содержание витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия. По данным экспертов, в таких напитках также содержится растительный белок, который может частично заменить животный.