Власти Японии увеличили стоимость вывода из эксплуатации АЭС «Фукусима-1»

Затраты на ликвидацию последствий аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», а также выплату компенсации пострадавшим могут быть увеличены в два раза по сравнению с предыдущей оценкой, до $180 млрд. Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на доклад министерства экономики страны.

Из отчета ведомства следует, что общий объем компенсаций пострадавшим в результате аварии, в том числе предпринимателям и туристическим компаниям, которые были вынуждены покинуть зараженные районы, составит $72 млрд. Как отметило Минэкономики Японии, в эту сумму входят уже выплаченные в качестве компенсации средства.

Остальные деньги пойдут на извлечение отработавшего и расплавившегося ядерного топлива из реакторов, обеззараживание почвы, снос зданий и помещений с энергоблоками, а также строительство специальных хранилищ для радиоактивных отходов. Полностью снести здание энергостанции планируется к 2040 году.

Часть расходов на ликвидацию последствий государство обяжет покрыть энергетическую компанию Tokyo Electric Power (TEPCO), которая обеспечивала работу АЭС «Фукусима-1». Специально для этого, уточняет издание, власти выделят оператору кредит на сумму $81 млрд.

В конце 2013 года власти Японии выпустили доклад, согласно которому планировалось заложить в ликвидацию последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» $88 млрд. Оценка затрат была повышена за счет увеличения предполагаемого объема компенсаций посредством расширения списка лиц и компаний, которые должны получить выплаты.

В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой до 9,1, за которым последовало цунами. В результате катастрофы погибли ​16 тыс. человек, еще 6 тыс. пострадали. Удар цунами спровоцировал аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошло несколько взрывов и утечка радиации. Из прилегающих к станции районов власти эвакуировали более 300 тыс. человек. В конце 2013 года атомную станцию официально закрыли, работы по ликвидации последствий аварии продолжаются до сих пор.