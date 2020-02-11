Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ обнаружили в 37 регионах России

Превышение эпидемических порогов гриппа и ОРВИ зафиксировали в 37 регионах и девяти центральных городах субъектов России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, превышения выявили на шестой неделе 2020 года — с 3 по 9 февраля. В Роспотребнадзоре отметили, что в структуре вирусов гриппа преобладает вирус гриппа В. Среди заболевших больше всего детей в возрасте от 7 до 14 лет и взрослых.

В ведомстве рассказали, что при подготовке к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране привили более 73,95 млн человек, что составляет 50,05% от населения России.

На пятой неделе текущего года Роспотребнадзор обнаружил превышение эпидемических порогов в 23 субъектах и восьми центральных городах регионов. Тогда ведомство отмечало, что наибольшему риску заражения подвержены дети в возрасте 3–6 лет и 7–14 лет.