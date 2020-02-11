Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 10 фев, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 10 фев, 13:31
Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей Общество, 06:01 Мадуро заявил о планах подать международный иск против США из-за санкций Политика, 05:57 Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ обнаружили в 37 регионах России Общество, 05:22 Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург Общество, 04:58 НХЛ столкнулась с дефицитом клюшек из-за коронавируса Спорт, 04:51 В Мексике арт-критик разбила работу художника за $20 тыс. Общество, 04:34 Захарова назвала хаотичными действия Японии в отношении круизного лайнера Политика, 03:56 Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек Общество, 03:31 США заявили о почти двукратном росте числа пострадавших при ударе в Ираке Политика, 03:07 Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет Политика, 02:57 Число жертв коронавируса в провинции Хубэй превысило 970 человек Общество, 02:33 Помощник Зеленского заявил о желании президента пресечь войну в Донбассе Политика, 02:09 СМИ сообщили о планах главы офиса Зеленского уйти в отставку Политика, 01:58 США выразили обеспокоенность из-за опасных маневров российских спутников Политика, 01:33
Общество ,  
0 

Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ обнаружили в 37 регионах России

Превышение эпидемических порогов гриппа и ОРВИ зафиксировали в 37 регионах и девяти центральных городах субъектов России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, превышения выявили на шестой неделе 2020 года — с 3 по 9 февраля. В Роспотребнадзоре отметили, что в структуре вирусов гриппа преобладает вирус гриппа В. Среди заболевших больше всего детей в возрасте от 7 до 14 лет и взрослых.

Роспотребнадзор назвал единственный надежный способ защиты от гриппа
Общество

В ведомстве рассказали, что при подготовке к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране привили более 73,95 млн человек, что составляет 50,05% от населения России.

На пятой неделе текущего года Роспотребнадзор обнаружил превышение эпидемических порогов в 23 субъектах и восьми центральных городах регионов. Тогда ведомство отмечало, что наибольшему риску заражения подвержены дети в возрасте 3–6 лет и 7–14 лет.

Теги: Роспотребнадзор, ОРВИ
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил о низком уровне заболеваемости гриппом в России
Общество
В 23 регионах России зафиксировали превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter