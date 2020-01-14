Роспотребнадзор назвал единственный надежный способ защиты от гриппа

Вакцинация — это единственный действительно надежный способ защититься от вируса гриппа, напомнили в Роспотребнадзоре. Тем, кто не может пройти вакцинацию, нужно для профилактики строго следить за личной гигиеной и соблюдением правил здорового образа жизни.

В ведомстве напомнили, что не всем группам людей по медицинским соображениям можно вводить вакцину. У некоторых есть противопоказания, такие как аллергическая реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и так далее. «Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Профилактика гриппа и ОРВИ может включать в себя регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек. «Употребляйте в пищу темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин», — посоветовали в ведомстве.

В разгар эпидемии после каждой поездки в общественном транспорте нужно тщательно вымыть руки или хотя бы протереть их влажными салфетками или гелем. При первых признаках инфекции следует надевать медицинскую маску, чтобы не подвергать риску окружающих.