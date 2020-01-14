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Роспотребнадзор назвал единственный надежный способ защиты от гриппа

Вакцинация — это единственный действительно надежный способ защититься от вируса гриппа, напомнили в Роспотребнадзоре. Тем, кто не может пройти вакцинацию, нужно для профилактики строго следить за личной гигиеной и соблюдением правил здорового образа жизни.

В ведомстве напомнили, что не всем группам людей по медицинским соображениям можно вводить вакцину. У некоторых есть противопоказания, такие как аллергическая реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и так далее. «Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Профилактика гриппа и ОРВИ может включать в себя регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек. «Употребляйте в пищу темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин», — посоветовали в ведомстве.

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В разгар эпидемии после каждой поездки в общественном транспорте нужно тщательно вымыть руки или хотя бы протереть их влажными салфетками или гелем. При первых признаках инфекции следует надевать медицинскую маску, чтобы не подвергать риску окружающих.

По прогнозу Минздрава, пик заболеваемости гриппом в России придется на январь и начало февраля. На спад зимний всплеск числа больных пойдет лишь в апреле. На начало зимы от гриппа привились около 40% населения страны, или более 55 млн человек.

Теги: грипп, эпидемия, болезнь, профилактика, Роспотребнадзор
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