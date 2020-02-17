В ассоциации ветеранов «Вымпела» опровергли связь фонда с убийством в ФРГ

Валерий Попов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Связь фонда ветеранов ФСБ «Вымпел» с убийством в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили исключена. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент ассоциации спецподразделения ФСБ «Вымпел» Валерий Попов.

Он заявил, что этот фонд не может заниматься подготовкой спецопераций. Он является ветеранской организацией, которая «занимается благотворительностью, детьми».

По словам Попова, западные СМИ притягивают связь фонда с убийством Хангошвили. Он отметил, если бы в этом был задействован «Вымпел», то никто бы ничего не узнал и не догадался.

«Это все дилетантство, кто-то хочет выдать операцию за работу «Вымпела», какая-то провокация», — сказал он.