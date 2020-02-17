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В ассоциации ветеранов «Вымпела» опровергли связь фонда с убийством в ФРГ

Валерий Попов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Связь фонда ветеранов ФСБ «Вымпел» с убийством в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили исключена. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент ассоциации спецподразделения ФСБ «Вымпел» Валерий Попов.

Он заявил, что этот фонд не может заниматься подготовкой спецопераций. Он является ветеранской организацией, которая «занимается благотворительностью, детьми».

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По словам Попова, западные СМИ притягивают связь фонда с убийством Хангошвили. Он отметил, если бы в этом был задействован «Вымпел», то никто бы ничего не узнал и не догадался.

«Это все дилетантство, кто-то хочет выдать операцию за работу «Вымпела», какая-то провокация», — сказал он.

The Insider, Der Spiegel и проект Bellingcat опубликовали расследование, в котором утверждается, что подозреваемый в убийстве Хангошвили Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами ФСБ. Издания отметили, что это следует из биллингов его телефона. По данным расследователей, Красиков постоянно связывался с Эдуардом Бендерским — ветераном КГБ и главой благотворительного фонда «Вымпел».

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Убийство произошло 23 августа 2019 года в Берлине. Киллер, передвигавшийся на велосипеде, выстрелил в бывшего боевика из пистолета Glock с глушителем, а затем скрылся. Однако вскоре его задержала полиция.

В начале декабря генпрокуратура Германии заявила, что убийство Хангошвили было организовано российскими властями или структурами Чечни. Ведомство также предъявила обвинения в убийстве некоему гражданину России.

Теги: ФСБ, Берлин, убийство, спецоперация
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