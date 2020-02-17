Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу. Компания SpaceX вела трансляцию запуска ракеты на своем YouTube-канале.

Камера, расположенная на платформе, зафиксировала, что ступень упала в Атлантический океан справа от нее. «В этот раз приземление у нас явно не получилось», — отметила ведущая трансляции.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 15:05 по времени UTC (18:05 мск) с аэродрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Она вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

Накануне SpaceX перенесла запуск на 17 февраля. В компании сообщали, что команда тщательно изучает компонент клапана второй ступени.