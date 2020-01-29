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МГУ проверит на вирус возвращающихся из Китая студентов и преподавателей

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) проверит на коронавирус всех студентов и преподавателей, возвращающихся с каникул из Китая. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Согласно приказу, первичный осмотр прибывающих из КНР обучающихся и преподавателей должен обеспечить медицинский научно-образовательный центр МГУ. Деканы факультетов и управление общежитиями вуза обязаны контролировать состояние прибывших из КНР в течение месяца со дня въезда в Россию.

«При ухудшении самочувствия и подъеме температуры немедленно силами скорой медицинской помощи госпитализировать в инфекционный стационар», — говорится в приказе.

Кроме того, деканы должны предоставить списки обучающихся и преподавателей, посетивших на каникулах Китай, а также проинформировать их о необходимости немедленного обращения в службу скорой помощи в случае ухудшения самочувствия.

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Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По данным китайских властей, число заболевших в мире превысило 6 тыс. человек, из низ 132 человека скончались. Отдельные случаи заражения зафиксированы в США, Франции, Германии, Австралии, Японии, Таиланде, ОАЭ и других странах.

Теги: МГУ, коронавирус, студенты
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