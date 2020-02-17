МВД подтвердило подачу рапорта об отставке начальником полиции Москвы

Сергей Плахих (Фото: МВД РФ)

Столичная полиция подтверждает информацию о подаче рапорта об отставке заместителя начальника ГУ МВД — начальника столичной полиции Сергея Плахих в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», — говорится в сообщении.

Ранее 17 февраля источники РБК сообщили, что Плахих написал рапорт об отставке из-за выхода на пенсию. По их данным, перестановки также планируются в руководстве УМВД некоторых столичных округов. В качестве кандидата на должность начальника УВД по Западному административному округу столицы, по словам источников, предложили генерал-майора Анатолия Фещука, который ныне возглавляет управление полиции по Северо-Западному административному округу.

6 февраля президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов. В соответствии с указом были уволены начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов, начальник управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чеченской Республике Руслан Яхьяев. Этим же указом глава государства назначил на новые должности нескольких генералов и высших офицеров МЧС, МВД и Следственного комитета.