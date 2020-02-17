Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 12:22
Еврокомиссия подтвердила выполнение «Газпромом» обязательств по газу Политика, 17:38 МЧС назвало причину срабатывания датчика радиоактивности в банке в Москве Общество, 17:38 СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ Политика, 17:34 КС прокомментировал мнение судьи о правопреемнике СССР Политика, 17:32 «Аэрофлот» опроверг данные о полете лайнера на низкой высоте над Лобней Общество, 17:11 Киев сохранит воинское приветствие «Слава Украине!» Общество, 17:01 Вызовет ли Логинов новые скандалы на чемпионате мира по биатлону Спорт, 16:58 Напавший на храм в Москве объяснил свои действия Общество, 16:57 Как использовать данные на всех уровнях управления компанией Pro, 16:56  Убеждать, творить, понимать: как развить карьерные навыки 2020 года Стиль, 16:51 Лавров назвал критерий здоровья «головы НАТО» Политика, 16:48 Для поддержки борьбы с коронавирусом выпустили криптовалюту Крипто, 16:38 В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке Бизнес, 16:38 Спасшего Краков разведчика Ботяна похоронили на Троекуровском кладбище Общество, 16:36
Политика ,  
0 

КС прокомментировал мнение судьи о правопреемнике СССР

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Мнение судьи не является составной частью решения Конституционного суда, сообщили РБК в пресс-службе КС России.

Так в КС прокомментировали мнение судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР, в связи с чем страну следует наделить конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям» Советского Союза. Такое мнение Арановский высказал в связи с решением КС о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. Судья заявил, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда со стороны виновника.

Кремль ответил на предложение не считать Россию правопреемницей СССР
Политика

«Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда», — объяснили в пресс-службе ведомства.

В КС отметили, что документ, исходящий от Арановского, размещен на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. А для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного суда.

Теги: Конституционный суд, СССР
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Политика
Юристы оценили предложение судьи не считать Россию правопреемницей СССР
Политика
Кремль ответил на предложение не считать Россию правопреемницей СССР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter