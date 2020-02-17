КС прокомментировал мнение судьи о правопреемнике СССР

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Мнение судьи не является составной частью решения Конституционного суда, сообщили РБК в пресс-службе КС России.

Так в КС прокомментировали мнение судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР, в связи с чем страну следует наделить конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям» Советского Союза. Такое мнение Арановский высказал в связи с решением КС о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. Судья заявил, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда со стороны виновника.

«Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда», — объяснили в пресс-службе ведомства.

В КС отметили, что документ, исходящий от Арановского, размещен на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. А для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного суда.