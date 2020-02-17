Киев сохранит воинское приветствие «Слава Украине!»

Фото: Юлия Овсянникова / Global Look Press

Воинское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!» не исчезнет после прекращения действия закона о строевом уставе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

В оборонном ведомстве рассказали, что издадут приказ, который закрепит приветствие, а также определит строевые приемы и движение военнослужащих, строй подразделений, порядок проведения строевого смотра и другое.

Верховная рада Украины 5 февраля приняла закон, признающий утратившими силу строевой устав ВСУ, а 11 февраля его направили на подписание президенту страны Владимиру Зеленскому.

В начале октября 2018 года бывший тогда украинским лидером Петр Порошенко подписал закон, который внес изменения в уставы ВСУ. Одно из них изменило воинское приветствие в армии на «Слава Украине!» — «Героям слава!».