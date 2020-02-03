Эрдоган поприветствовал украинских военных словами «слава Украине»

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото: Сергей Старостенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве перед Мариинским дворцом, передает УНН.

После встречи президенты прошли мимо украинских военных, которых Эрдоган поприветствовал на украинском языке словами «слава Украине». «Героям слава», — ответили военные турецкому лидеру.

После этого Эрдоган и Зеленский провели переговоры. Как сообщил украинский президент, во время встречи лидеры двух стран говорили «о совместном настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах». По его словам, Киев и Анкара планируют повысить объем двусторонней торговли до $10 млрд. Зеленский также отметил, что договорился с Эрдоганом «дать толчок представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле».

Кроме того, Зеленский и Эрдоган провели заседание Стратегического совета высокого уровня, по итогам которого они подписали совместное заявление о приоритетных задачах развития двустороннего партнерства, сообщается на сайте лидера Украины.