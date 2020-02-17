Спасшего Краков разведчика Ботяна похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония похорон разведчика Алексея Ботяна на Троекуровском кладбище (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Советского разведчика Алексея Ботяна похоронили на Аллее Героев Троекуровского кладбища в Москве, сообщает ТАСС.

Разведчик был похоронен с воинскими почестями под звуки государственного гимна России. Почетный караул произвел три залпа траурного салюта из карабинов.

Алексей Ботян умер 13 февраля на 104-м году жизни. Он родился в 1917 году в Виленской губернии Российской империи, которая затем отошла к Польше. Ботян служил в польской армии, участвовал в боях под Варшавой против немецких частей в 1939 году, а после возвращения Западной Белоруссии и Украины в состав СССР поступил на службу в НКВД.

Самая известная операция Ботяна — спасение Кракова в 1945 году. Тогда группе под его командованием удалось обнаружить склад со взрывчаткой, которую нацисты планировали использовать для подрыва исторической части Кракова. Ботян смог завербовать агента, работавшего на складе, и взорвать замок, в котором хранились боеприпасы. По его словам, взрыв был такой сильный, «что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены».