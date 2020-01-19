Развездчик сообщил детали операции по спасению Кракова в 1945 году

Фашисты планировали взорвать плотину недалеко от Кракова, чтобы затопить город, однако советским партизанам удалось уничтожить склад с подготовленными для этого боеприпасами, рассказал Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова в январе 1945 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Ботяна, знание польского языка помогло ему наладить хорошие связи с польским подпольем. Таким образом он смог найти человека, который работал в Ягеллонском замке, где находились боеприпасы. С его помощью советские партизаны взорвали склад. «Взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены», — рассказал Ботян.

«Тем самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков», — добавил разведчик. По его словам, последовавшее за этим наступление Красной армии заставило немцев уходить «не дорогой, а лесами».

19 января отмечается 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Немецкое командование собиралось затопить город вместе с его жителями города и советскими солдатами. Операция, проведенная под командованием лейтенанта Алексея Ботяна нарушила эти планы, за что в 2007 году разведчик был удостоен звания Героя России.

Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма «Майор Вихрь», которые посвящены событиям в Кракове. 10 февраля 2019 года разведчику исполнилось 102 года.