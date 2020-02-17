Политика , 17 фев, 12:51
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Кремль оценил идею Киева о патрулировании в Донбассе
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с Россией в Донбассе представителями ОБСЕ и самопровозглашенных ЛНР и ДНРнеобходимо обсудить с руководством этих непризнанных республик. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», — сказал Песков, добавив, что для этого «с ними нужно разговаривать».
По словам Пескова, Киев, который является автором данной инициативы, по-прежнему «не проявляет готовности» начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса.
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