Кремль оценил идею Киева о патрулировании в Донбассе

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с Россией в Донбассе представителями ОБСЕ и самопровозглашенных ЛНР и ДНРнеобходимо обсудить с руководством этих непризнанных республик. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», — сказал Песков, добавив, что для этого «с ними нужно разговаривать».

По словам Пескова, Киев, который является автором данной инициативы, по-прежнему «не проявляет готовности» начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса.

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