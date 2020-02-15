В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о возвращении территорий

Владимир Джабаров (Фото: council.gov.ru)

В России отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что со стороны российских властей есть желание вернуть некоторые территории Украине. В беседе с РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что не понял, о каких территориях идет речь.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля. «Я, честно говоря, верю, что Россия хочет вернуть наши территории назад», — сказал украинский президент. При этом он не стал уточнять, о каких именно территориях идет речь.

«Видимо, имеется в виду территория Крыма, но Россия не отбирала Крым, крымчане сами приняли это решение. Население Крыма, больше 90%, приняли решение покинуть Украину в полном соответствии со своей конституцией, на тот момент это была конституция автономной республики Крым в составе Украины, и войти в состав России», — сказал Джабаров.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова Зеленского, счел необходимым, чтобы украинский лидер конкретизировал свое заявление.

«На территории вообще-то живут люди, так что ее лучше бы обозначать конкретнее. Я думаю, что он понимает, что Россия ни на каких условиях не отдаст Крым, это совершенно исключено. Надо понимать настроение крымчан, думаю, что 90% крымчан ни на каких условиях не захотят на Украину. Мы помним отношение Украины к нам, нас считали регионом, не вполне входящим в Украину», — сказал сенатор в беседе с РБК.