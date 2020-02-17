Мишустин уволил курирующего развитие почты замглавы Минкомсвязи

Олег Войтенко (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Олега Войтенко, курирующего развитие почтовой отрасли. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Войтенко Олега Владимировича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в сообщении.

Войтенко был назначен на должность замглавы Минкомсвязи 20 июля 2019 года. С января 2013 года он занимал должность первого заместителя руководителя Аналитического центра при российском правительстве.

1 февраля Мишустин назначил первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Пака, который ранее занимал должность статс-секретаря, заместителя главы Минкомсвязи. Новым статс-секретарем взамен Пака стала Людмила Бокова, которая ранее занимала должность замминистра и была заместителем председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.