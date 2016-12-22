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Правительство освободило от должности замглавы Минкомсвязи Евраева
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Правительство освободило от должности замглавы Минкомсвязи Евраева
Политика, 21:05
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Правительство освободило от должности замглавы Минкомсвязи Евраева

Правительство России освободило от должности заместителя главы Минкомсвязи Михаила Евраева. Эта информация следует из опубликованного на сайте кабинета распоряжения.

В документе указано, что Михаил Евраев освобожден от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по собственному желанию.

В сообщении на сайте министерства уточняется, что Евраев был назначен на должность замглавы Минкомсвязи 14 января 2013 года. С октября 2012 года он являлся заместителем главы министерства регионального развития. В 2007 году руководил управлением ФАС по контролю за размещением госзаказа.

Новым замглавы Минкомсвязи назначен Евгений Кисляков. О том, что два бывших сотрудника Аналитического центра при правительстве Евгений Кисляков и Олег Войтенко назначены заместителями главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, пресс-служба ведомства сообщила 20 июля. Ранее Кисляков работал заместителем руководителя аналитического центра.

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После преобразования президентом России Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций его возглавил Константин Носков. До этого он был руководителем Аналитического центра при правительстве. Позже из ведомства ушли два замминистра — Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов. Они отвечали за телекоммуникационную отрасль и международные отношения соответственно. Ранее в отставку подал замминистра по вопросам «электронного правительства» Алексей Козырев.

Теги: Минкомсвязи , освобождение от должности , кабмин
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