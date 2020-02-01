Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

С октября 2013 года Пак занимал должность статс-секретаря, заместителя главы Минкомсвязи.

Новым статс-секретарем была назначена Людмила Бокова, которая ранее занимала должность замминистра. До 27 января 2020 года Бокова была заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Главой Минкомсвязи с 21 января стал Максут Шадаев, который перед этим был вице-президентом по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректором «РТ Лабс».