«ВымпелКом» назначил временно исполняющего обязанности гендиректора

Виктор Бирюков (Фото: beeline.ru)

Исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») по юридическим вопросам и корпоративным отношениям Виктор Бирюков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора компании, говорится в сообщении оператора.

«Это стандартные действия, предусмотренные корпоративными правилами и процедурами», — пояснил РБК представитель «ВымпелКома».

14 февраля стало известно, что гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич покинет своей пост в конце июня 2020 года, и сейчас компания ищет кандидата на замещение этой должности. Сам Лацанич объяснил свой уход тем, что хотел бы быть ближе к семье. По его словам, сейчас «Билайн» находится в процессе разработки новой долгосрочной стратегии развития, и будет логично, чтобы этой разработкой занялось уже новое руководство компании.

Виктор Бирюков окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1998 году, затем получил степень магистра права Северо-Западного университета и окончил Гарвардскую школу бизнеса.