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Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге

Фото: Miguel Candela / Global Look Press

Трое мужчин в маске напали на сотрудника службы доставки в Гонконге и похитили около 600 рулонов туалетной бумаги. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ограбление произошло около 6:00 по местному времени (1:00 мск) в понедельник, на площадке перед супермаркетом. По данным полиции, один из грабителей был вооружен ножом. Сумма ущерба составила около 1 тыс. гонконгских долларов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в преступлении.

Как отмечает издание, в неделю, предшествовавшую ограблению, жители Гонконга активно скупали в магазинах товары первой необходимости из-за слухов о их возможной нехватке из-за распространения коронавируса.

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Грабителям может грозить пожизненное заключение. Власти Гонконга также обратились к жителям с просьбой не накапливать дома туалетную бумагу, так как в условиях сырости она может покрыться плесенью, и заверили, что дефицита с бумагой в городе нет.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 17 февраля в стране зафиксировано 70 548 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке South China Morning Post, составляет 71 327 человек. От осложнений, которые вызывает коронавирус COVID-19, погибли 1775 человек.

На территории провинции Хубэй, откуда начало распространяться заболевание, ограничено движение автотранспорта и передвижение городских и сельских жителей, населению рекомендовано не участвовать в коллективных мероприятиях, носить маски и не выходить из дома.

Теги: туалетная бумага, Гонконг, ограбление
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