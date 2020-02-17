Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге

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Трое мужчин в маске напали на сотрудника службы доставки в Гонконге и похитили около 600 рулонов туалетной бумаги. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ограбление произошло около 6:00 по местному времени (1:00 мск) в понедельник, на площадке перед супермаркетом. По данным полиции, один из грабителей был вооружен ножом. Сумма ущерба составила около 1 тыс. гонконгских долларов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в преступлении.

Как отмечает издание, в неделю, предшествовавшую ограблению, жители Гонконга активно скупали в магазинах товары первой необходимости из-за слухов о их возможной нехватке из-за распространения коронавируса.