Родители прокомментировали гибель девушки в московском баре

Девушке, которая умерла во время конкурса в одном из московских баров, нельзя было употреблять спиртное. Об этом родители погибшей рассказали телеканалу «РЕН ТВ».

По их словам, причина смерти пока не установлена, но информация о том, что девушка имела проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности.

«Ей просто нельзя было пить, она не болела», — сказал отец девушки. Он не уточнил, с чем был связан запрет на употребление алкоголя.

23-летняя посетительница бара Killfish в Нижнем Сусальном переулке умерла 15 февраля во время конкурса по поеданию пирожных. Ей вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти девушку.

Изначально сообщалось, что она подавилась едой, однако потом в Следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, девушка умерла от остановки сердца.