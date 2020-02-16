СК начал проверку после гибели девушки на конкурсе в московском баре

Фото: barkillfish / Imstagram

Следователи проверят обстоятельства гибели девушки, скончавшейся в одном из баров Москвы, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова, передает ТАСС.

Однако признаков того, что она подавилась пирожными, не найдено, сообщил источник агентства в правоохранительных органах. По предварительной версии следствия, у девушки остановилось сердце.

23-летняя девушка погибла в баре Killfish, находящемся в центре Москвы, 15 февраля. Как сообщал Telegram-канал Baza, во время соревнования по поеданию пирожных она подавилась и задохнулась.