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СК начал проверку после гибели девушки на конкурсе в московском баре

Фото: barkillfish / Imstagram

Следователи проверят обстоятельства гибели девушки, скончавшейся в одном из баров Москвы, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова, передает ТАСС.

Однако признаков того, что она подавилась пирожными, не найдено, сообщил источник агентства в правоохранительных органах. По предварительной версии следствия, у девушки остановилось сердце.

СМИ сообщили о гибели девушки в Москве на конкурсе по поеданию пирожных
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23-летняя девушка погибла в баре Killfish, находящемся в центре Москвы, 15 февраля. Как сообщал Telegram-канал Baza, во время соревнования по поеданию пирожных она подавилась и задохнулась.

Теги: бар, Москва, девушка, смерть
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