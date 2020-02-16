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СМИ сообщили о гибели девушки в Москве на конкурсе по поеданию пирожных

Фото: barkillfish / Instagram

В московском баре Killfish девушка подавилась едой и умерла. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в Нижнем Сусальном переулке. Девушка подавилась едой, после чего потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось. РБК направил запрос в пиар-службу бара Killfish.

Как передает Telegram-канал Baza, инцидент произошел 15 февраля во время конкурса по поеданию кондитерских изделий. 23-летняя девушка вместе с друзьями находилась в баре и решила принять участие в состязании.

Под конец конкурса она попыталась съесть сразу несколько пирожных, однако подавилась. По данным Baza, никто из окружающих не смог ей помочь и приехавшие медработники констатировали смерть.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СКР по Москве Юлии Ивановой.

Теги: девушка, смерть, еда, бар, Москва, новости РБК
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