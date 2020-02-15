Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, передает Агентство «Москва».

«Думаю, зима уже закончилась и мы в какой-то степени переходим в весну, морозов, я думаю, уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода — и уже все начинает таять», — сказал Семенов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что температура в марте в России, по предварительным данным, будет чуть выше нормы. При этом, по его словам, такой «экстремально теплой погоды, как в январе», не ожидается.

Кроме того, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что установившаяся в столице температура выше климатической нормы может дать повод сказать, что текущая зима окажется самой теплой за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве.