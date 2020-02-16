СМИ узнали подробности конфликта между стрелком и жертвами в Калининграде

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У погибшего при стрельбе в Калининграде и нападавшего был давнишний конфликт, сообщают «Новый Калининград» и ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Помимо этого стали известны имена стрелка и его жертв. Нападавшим оказался 63-летний предприниматель Фазиль Бахрамов, а его жертвами стали Вадим Янголенко и Дарья Ефимова — семейная пара, торговавшая вместе на рынке, сообщили «КП-Калининград» и Telegram-канал Mash.

Согласно приведенным судебным материалам, в 2015 году Янголенко несколько раз ударил Бахрамова. В отношении него было заведено уголовное дело, однако в 2016 году его закрыли после примирения сторон.

Стрельба возле Центрального рынка в Калининграде произошла вечером 15 февраля. Нападавший из охотничьего ружья застрелил мужчину и женщину. Помимо них пострадал 13-летний сын погибших, которого после осмотра врачей передали родственникам. Сам стрелок умер в реанимации.