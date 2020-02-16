Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков

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Керченский городской суд арестовал на десять суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крымское управление ФСБ.

Рыбаки признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей).

Украинское судно с четырьмя рыбаками, незаконно ловившими камбалу-калкана, российские пограничники задержали в Азовском море 15 февраля. Его капитан не отреагировал на требования об остановке и пытался скрыться, сообщили в ФСБ России.

В ходе обысков на судне пограничники обнаружили свыше 290 штук пойманной рыбы и ставную сеть, позже сами рыбаки и капитан признались в браконьерстве. По данным ФСБ, если против них заведут уголовное дело по статье о незаконном вылове, в России им будет грозить до двух лет лишения свободы.