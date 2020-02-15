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ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского корабля

Он сообщил, что судно вышло в море из села, расположенного в Запорожской области. Капитан признал факт незаконной добычи камбалы-калкан с помощью ставных сетей, а также отсутствие каких-либо документов на осуществление промысла
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Сотрудники крымского пограничного управления ФСБ допросили командира украинского маломерного судна, которое было задержано в западной части Азовского моря российскими пограничниками. Видеозапись допроса опубликовал телеканал «Звезда».

По словам капитана судна, имя которого не называется, по документам корабль принадлежит его знакомому, а по факту владельцем является он сам.

Задержанный рассказал, что выход в море был осуществлен из села Райновка Приморского района Запорожской области Украины. На борту корабля находились четыре человека, уточнил командир.

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Документов, разрешающих осуществление добычи водных биоресурсов, у экипажа не было, отметил мужчина. Он указал, что на момент задержания судна на его борту находились особи камбалы-калкан; их точное число капитан не назвал. Их добыча велась с помощью донных ставных сетей, добавил задержанный.

Капитан корабля признал факт совершения незаконной добычи рыбы, а также сообщил, что претензий к российским пограничникам у него нет.

О задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту ФСБ России сообщила днем 15 февраля. В спецслужбе заявили, что капитан корабля не реагировал на требование остановиться и пытался скрыться. При обыске на борту судна были обнаружены более 290 штук камбалы-калкан, а также ставная сеть, которую браконьеры незаконно используют для ловли рыбы. В ФСБ отметили, что в случае, если против задержанных будет возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК (незаконная добыча водных биологических ресурсов), то им может грозить в России наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Автор: Михаил Юшков
Теги: допрос, ФСБ, браконьеры, Азовское море
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