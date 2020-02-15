ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского корабля
Сотрудники крымского пограничного управления ФСБ допросили командира украинского маломерного судна, которое было задержано в западной части Азовского моря российскими пограничниками. Видеозапись допроса опубликовал телеканал «Звезда».
По словам капитана судна, имя которого не называется, по документам корабль принадлежит его знакомому, а по факту владельцем является он сам.
Задержанный рассказал, что выход в море был осуществлен из села Райновка Приморского района Запорожской области Украины. На борту корабля находились четыре человека, уточнил командир.