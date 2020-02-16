Ученые назвали способ почти вдвое снизить риск сердечного приступа

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Исследователи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии выяснили, что дневной сон два раза в неделю может снизить риск развития сердечного приступа на 48%. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале The BMJ (British Medical Journal).

В ходе исследования особое внимание специалисты обращали на связь между частотой и средней продолжительностью дневного сна и риском развития сердечных недугов. Исследование показало, что у участников эксперимента, которые спали днем каждый день, риск возникновения сердечного приступа не снижался, а увеличивался.

Другие участники эксперимента, которые в течение недели в дневное время спали по 6-7 раз, имели более высокий риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто спит только по ночам.

Исследование проводилось в течение пяти лет. В нем принимали участие более 3,4 тыс. человек в возрасте от 35 до 75 лет. Отмечается, что продолжительность сна не имеет решающего значения.

Ранее кардиолог и главный врач больницы Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл перечислил способы защиты от болезней сердца. В частности, специалист рекомендовал следить за лишним весом, отказаться от курения, контролировать уровень холестерина и артериального давления, а также ежедневно выполнять спортивные упражнения. Он также посоветовал постоянно тренировать выносливость: много ходить, бегать, подниматься пешком по лестнице, вместо того чтобы использовать лифт.