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Эксперты назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин

Британский фонд здоровья сердца (BHF) опубликовал исследование, посвященное причинам и симптомам сердечного приступа у женщин. Как отмечает фонд, вопреки стереотипу, что это «мужская болезнь», сердечные приступы остаются главной причиной смертей женщин по всему миру.

Наиболее распространенный симптом приближающегося сердечного приступа у женщин и мужчин одинаков — боль или дискомфорт в груди, которые внезапно возникают и не проходят. Боль может распространиться на одну из рук, на шею, челюсть, спину или живот. Человек может чувствовать тошноту, потливость, начать задыхаться. Менее распространенные симптомы — ощущение, схожее с панической атакой, сильный кашель или хрипы.

Как отмечает BHF, гормональный фон у женщин может снижать риск ишемической болезни сердца вплоть до наступления менопаузы. Однако после менопаузы риск начинает возрастать. Основными факторами риска являются высокое кровяное давление, холестерин, диабет, курение, лишний вес и недостаток физической активности. Эксперты BHF рекомендуют женщинам старше 40 лет регулярно посещать врача для проверки состояния сердца.

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Главный кардиолог Москвы Елена Васильева на вопрос РБК о том, есть ли какая-то разница в симптомах сердечного приступа у мужчин и женщин, заявила, что такой разницы нет. В то же время в разговоре с РБК кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин отметил, что у женщин в целом ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Женщины до менопаузы намного лучше защищены от повреждения сосудов женскими половыми гормонами, поэтому в целом риск развития инфарктов у женщин и инсультов существенно ниже, чем у мужчин», — пояснил Ашихмин.

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«Также инфаркт у женщины может протекать не настолько тяжело [как у мужчин]. Женская забота о себе играет очень важную роль. Женщины склонны принимать лекарственные препараты, которые им назначаются, более щепетильно относятся к этому, нежели мужчины». — подчеркнул кардиолог.

Ашихмин отметил, что иногда выделяют особый, так называемый «женский тип инфаркта». «Инфаркт может быть меньше по размеру и менее важные сосуды могут повреждаться. В этом разница. Разрыв у мужчин и эрозия — поверхностное повреждение [атеросклеротической] бляшки — у женщин», — пояснил Ашихмин.

Теги: медицина, сердечный приступ, женщины, новости РБК
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