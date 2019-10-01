Эксперты назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин

Британский фонд здоровья сердца (BHF) опубликовал исследование, посвященное причинам и симптомам сердечного приступа у женщин. Как отмечает фонд, вопреки стереотипу, что это «мужская болезнь», сердечные приступы остаются главной причиной смертей женщин по всему миру.

Наиболее распространенный симптом приближающегося сердечного приступа у женщин и мужчин одинаков — боль или дискомфорт в груди, которые внезапно возникают и не проходят. Боль может распространиться на одну из рук, на шею, челюсть, спину или живот. Человек может чувствовать тошноту, потливость, начать задыхаться. Менее распространенные симптомы — ощущение, схожее с панической атакой, сильный кашель или хрипы.

Как отмечает BHF, гормональный фон у женщин может снижать риск ишемической болезни сердца вплоть до наступления менопаузы. Однако после менопаузы риск начинает возрастать. Основными факторами риска являются высокое кровяное давление, холестерин, диабет, курение, лишний вес и недостаток физической активности. Эксперты BHF рекомендуют женщинам старше 40 лет регулярно посещать врача для проверки состояния сердца.

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева на вопрос РБК о том, есть ли какая-то разница в симптомах сердечного приступа у мужчин и женщин, заявила, что такой разницы нет. В то же время в разговоре с РБК кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин отметил, что у женщин в целом ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Женщины до менопаузы намного лучше защищены от повреждения сосудов женскими половыми гормонами, поэтому в целом риск развития инфарктов у женщин и инсультов существенно ниже, чем у мужчин», — пояснил Ашихмин.