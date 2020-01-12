В Кузбассе погиб наткнувшийся на собственную лыжу турист

Мужчина погиб во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района Кемеровской области.

«Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу», — рассказал представитель администрации.

По его словам, у мужчины были большая кровопотеря и травматический шок. Первую помощь ему оказали спасатели, после чего на скорой помощи его доставили в больницу. Туристу провели операцию, однако позднее он умер в реанимации.

В пресс-службе уточнили, что погибшему было 35 лет, он был из Новосибирской области. Местные власти выразили готовность помочь его семье транспортировать тело.