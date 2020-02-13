Синоптики пообещали москвичам солнце на выходных и ветер в понедельник

На выходных 15-го и 16 февраля москвичей ожидает солнечная и теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Днем около ноля, и будет солнечно», — заявил он, добавив, что погода «будет замечательная». Ночью в столице будет минус два — минус семь градусов.

Однако, по его словам, к вечеру воскресенья усилится ветер. «Будут очень теплые воздушные массы к нам идти и усиливаться ветер. Мы прогнозируем до 15 м/с 16 февраля, давление 15-го и 16 февраля будет около 750 мм ртутного столба», — сказал Вильфанд.

По его словам, сильный ветер от девяти до 13 м/с с порывами будет в Москве в начале следующей недели.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также ожидает 15-го и 16 февраля температуру около ноля градусов. По мнению синоптика, ветер будет особенно сильный в столице в понедельник, 17 февраля.