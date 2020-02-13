Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
СК начал проверку сообщения об избиении подростков родителями в Москве Общество, 22:33 В Конституцию впишут Курилы и зарплаты Политика, 22:31 Синоптики пообещали москвичам солнце на выходных и ветер в понедельник Общество, 22:25 По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар Политика, 22:12 Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма Политика, 22:10 ЦСКА на своей площадке проиграл «Барысу» в матче КХЛ Спорт, 22:00 Фуркад допустил подачу иска против российской олимпийской чемпионки Спорт, 21:54 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 21:43 Кадыров объяснил назначение своих родственников на руководящие должности Общество, 21:40 Минфин представил новые параметры макропрогноза на 2020 год Экономика, 21:37 Главы Генштабов России и Турции по телефону обсудили ситуацию в Сирии Политика, 21:30 «Валентинки» для инвестора: как заработать на 14 февраля Quote, 21:29 «Спартак» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу Спорт, 21:12 Комиссия Думы обвинила несколько НКО и «Медузу» в пропаганде наркотиков Общество, 21:08
Общество ,  
0 

Синоптики пообещали москвичам солнце на выходных и ветер в понедельник

На выходных 15-го и 16 февраля москвичей ожидает солнечная и теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Днем около ноля, и будет солнечно», — заявил он, добавив, что погода «будет замечательная». Ночью в столице будет минус два — минус семь градусов.

Однако, по его словам, к вечеру воскресенья усилится ветер. «Будут очень теплые воздушные массы к нам идти и усиливаться ветер. Мы прогнозируем до 15 м/с 16 февраля, давление 15-го и 16 февраля будет около 750 мм ртутного столба», — сказал Вильфанд.

По его словам, сильный ветер от девяти до 13 м/с с порывами будет в Москве в начале следующей недели.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также ожидает 15-го и 16 февраля температуру около ноля градусов. По мнению синоптика, ветер будет особенно сильный в столице в понедельник, 17 февраля.

«17 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем плюс четыре — плюс шесть, ветер юго-западный, сильный, порывы до 18 м/с», — заявил он РБК.

Ранее Роман Вильфанд в разговоре с РБК заявил, что мартовские температуры на большей части России будут выше средних значений — минус 2,5 градуса. В то же время он сказал, что экстремальных температурных рекордов, как в  январе 2020 года, ждать не стоит.

Теги: Погода, атмосферное давление, антициклоны, новости РБК
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Синоптики предсказали апрельскую погоду в Москве на следующей неделе
Общество
Синоптики анонсировали избыток осадков в ряде регионов России в феврале
Общество
Синоптики оценили шансы зимы «отыграться» в феврале
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter