В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Температура в марте в России, по предварительным данным, будет чуть выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Март на всей территории страны ожидается около и выше нормы. Особенно высокая температура по отношению к норме прогнозируется на азиатской части страны — Средняя Сибирь, Западная Сибирь, Дальний Восток», — объяснил синоптик. Вильфанд добавил, что и на европейской территории страны, в том числе в Москве, температура будет около и выше нормы. При этом, по его словам, такой «экстремально теплой погоды, как в январе», не ожидается.

Синоптик уточнил, что климатическая норма для Москвы в марте составляет минус 2,5 градуса.

На ближайших выходных в Москве похолодает, говорил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптиков, пока самой холодной ночью с начала зимы остается ночь с 7 на 8 февраля. Тогда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до минус 15 градусов, а в Тушино — до минус 17 градусов.