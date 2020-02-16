Пушков заявил о попавшем из-за санкций в собственную ловушку Евросоюзе

Сенатор Алексей Пушков заявил, что политический результат санкций Евросоюза равен нулю. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Пушков заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сам признал, что «позитивного результата» ограничения не принесли. «Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку», — сказал он.

Накануне Макрон заявил, что у Европы есть два способа взаимодействия с Россией. По его словам, европейские страны могут «действовать еще более жестко», однако такой сценарий не оптимален. Он отметил, что политика санкций принесла столько же проблем Европе, сколько и России.

Макрон заявил, что вторым вариантом является расширение стратегического диалога европейских государств с Россией, но без отступления от своих ценностей и потери влияния. По мнению французского лидера, такой сценарий наиболее благоприятен.