В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 278 км к юго-западу от города Медан (административный центр провинции Северная Суматра) и в 6 км к юго-востоку от города Синабанг, расположенного на восточном побережье острова Симелуэ. Его очаг залегал на глубине 20 км.

Как пишет Reuters, сообщения о жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступали.

В сентябре 2019 года у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам произошло землетрясение магнитудой 6,5. В результате погибли 30 человек, еще 156 человек пострадали. Отмечалось, что около 25 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, в регионе было введено чрезвычайное положение.