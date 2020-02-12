Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Монголии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе Монголии. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной информации о сейсмических событиях, землетрясение произошло в 21.02 мск. Координаты эпицентра землетрясения — 45,22 градуса северной широты и 97,52 градуса восточной долготы. Интенсивность стихийного бедствия в эпицентре составила 8.2 (по шкале Медведева — Шпонхойера — Карника MSK64).

29 января землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 125 км от города Лусеа на северо-западном берегу Ямайки с населением около 7 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти км. Тогда подземные толчки почувствовали жители Майами и некоторых провинций Кубы.