Ракета-носитель вывела на орбиту корабль Cygnus с грузом для МКС

Ракета-носитель Antares вывела на орбиту корабль Cygnus NG-13, в котором находится груз для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в аккаунте NASA в Twitter.

Запуск состоялся в субботу, 15 февраля, с космодрома на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния. Корабль развернул солнечные батареи, отметили в NASA. Он должен достигнуть МКС примерно в 04:05 по восточному времени (12:05 мск) во вторник, 18 февраля.

10 февраля запуск ракеты Antares сначала перенесли на 5 мин, а затем отменили. Причиной стали нештатные показания наземного вспомогательного оборудования. Впоследствии запуск перенесли на 14 февраля, а стыковку с МКС планировали провести 16 февраля.

Корабль Cygnus NG-13 должен доставить на МКС более 3,6 т груза, в том числе продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для орбитальной лаборатории и научно-исследовательские материалы.