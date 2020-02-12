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Технологии и медиа ,  
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Запуск грузового корабля Cygnus к МКС перенесли на 14 февраля

Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) перенесли на 14 февраля. Об этом сообщается на сайте NASA.

«[Корпорация] Northrop Grumman («Нортроп Грумман», компания-производитель Cygnus — прим. РБК) и NASA назначили следующую попытку запуска на 14 февраля в 15:43 по времени восточного побережья США (23:43 мск — прим. РБК), чтобы воспользоваться более благоприятными погодными условиями, а также [дополнительным] временем для проверки замененных датчиков на наземном оборудовании», — говорится в сообщении.

Теперь стыковка корабля с МКС запланирована на 16 февраля. Планируется, что на МКС Cygnus доставит продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований. Общий объем груза составит порядка 3,6 т.

10 февраля из-за нештатных показаний наземного вспомогательного оборудования за пару минут до старта отменили запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля со станцией планировалась на 11 февраля.

Теги: Cygnus, Antares, МКС, грузовой корабль
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