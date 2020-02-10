Запуск корабля Cygnus с грузом для МКС отменили за две минуты до старта

В США за пару минут до старта отменили запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте NASA.

По данным управления, причиной стали нештатные показания наземного вспомогательного оборудования. Информацию об этом подтвердили в производящей Cygnus компании Northrop Grumman.

Запуск Antares должен был состояться с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния, в 17:39 (01:39 мск), но сначала его перенесли на пять минут, а затем и вовсе отменили. Планировалось, что Cygnus доставит на МКС более 3,6 т груза, в том числе продовольствие, предметы первой необходимости и оборудование для станции.

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus в ноябре прошлого года доставила на станцию доставили почти 3,7 т груза. Среди оборудования на МКС в том числе попал духовой шкаф для приготовления пищи в невесомости и специальный жилет, защищающий от космической радиации.