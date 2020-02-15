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Один человек погиб при стрельбе в Берлине

Фото: Marius Schwarz / Global Look Press

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в Берлине. Об этом сообщает немецкая редакция новостного портала Local со ссылкой на заявление пресс-секретаря полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала «Темподром», где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Через задние и боковые здания из помещения эвакуировали всех посетителей мероприятия.

Погибший — мужчина в возрасте 42 лет. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

По версии полиции, стрельбу вели несколько человек. Предполагаемые нападавшие с места происшествия скрылись. Ведется расследование инцидента.

24 января в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) погибли шесть человек. Еще двое получили серьезные ранения. Подозреваемый был задержан.

В полиции земли Баден-Вюртемберг РБК подтвердили, что произошедшее — «семейная драма». Издание Bild писало, что жертвами стали члены семьи стрелявшего.

Теги: Берлин, стрельба
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