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Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе

Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе (земля Баден-Вюртемберг), сообщает FOCUS Online со ссылкой на полицию.

Также два человека получили серьезные ранения, передает издание.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Рот-ам-Зе. Подозреваемого задержали. По данным полиции, ничего не указывает на то, что у него были какие-либо сообщники.

При стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе погибли шесть человек
Общество

Также в полиции земли Баден-Вюртемберг РБК заявили, что произошедшее — «семейная драма». По информации издания Bild, жертвами стали члены семьи стрелявшего.

В конце декабря 2019 года неизвестный открыл стрельбу на одной из центральных улиц Берлина Фридрихштрассе. Тогда в полиции рассказали, что мужчина произвел несколько выстрелов, когда пытался ограбить магазин.

Теги: стрельба, Германия
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Полиция назвала причину стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе
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При стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе погибли шесть человек
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