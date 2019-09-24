Путин поручил главе ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета

Путин поручил главе ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета

Центральный банк России должен наблюдать за переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Стенограмма со встречи президента с главой ЦБ опубликована на сайте Кремля.

По его словам, необходимо своевременно поддержать эту работу со стороны финансовых учреждений, застройщиков, местных властей, региональных властей и федерального правительства.

Набиуллина, в свою очередь, доложила президенту, что процесс перехода застройщиков идет «не без проблем».

«Но, на наш взгляд, во-первых, мы уже видим, что это повышает прозрачность строительной отрасли», — указала она, добавив, что использование эскроу-счетов при проектном финансировании также защищает права дольщиков.