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Путин поручил главе ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета

Центральный банк России должен наблюдать за переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Стенограмма со встречи президента с главой ЦБ опубликована на сайте Кремля.

По его словам, необходимо своевременно поддержать эту работу со стороны финансовых учреждений, застройщиков, местных властей, региональных властей и федерального правительства.

Набиуллина, в свою очередь, доложила президенту, что процесс перехода застройщиков идет «не без проблем».

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«Но, на наш взгляд, во-первых, мы уже видим, что это повышает прозрачность строительной отрасли», — указала она, добавив, что использование эскроу-счетов при проектном финансировании также защищает права дольщиков.

В России с 1 июля 2019 года деньги за покупаемые в новостройках квартиры вместо перечисления на счета застройщиков будут находиться на специальных эскроу-счетах в банках, называемых эскроу-агентами.

Таким образом, деньги за купленную квартиру вносятся на счет после регистрации договора участия в долевом строительстве и замораживаются на нем до регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме.

Теги: Владимир Путин, ЦБ, Эльвира Набиуллина, застройщики, поручение
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