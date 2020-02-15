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Общество ,  
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Эксперт оценил рост отложенной на десять лет пенсии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Если на время отказаться от получения пенсии, ее можно будет получать потом в более высоком размере, заявил профессор Финансового университета Александр Сафонов, передает «Российская газета». По его словам, норма закреплена в законе «О страховых пенсиях».

Так, если выйти на пенсию на пять лет позже, она вырастет на 30–40% по сравнению с установленной по обычному возрасту, отметил эксперт, а отложенная на десять лет пенсия вырастет более чем в два раза, в среднем до 33–35 тыс. руб. в месяц. Помимо этого, ее также увеличат на все прошедшие плановые индексации. Однако, по словам Сафонова, есть случаи, когда выгоднее выйти на пенсию и продолжить работать, но тогда человек получит пенсию без ежегодной индексации.

По словам эксперта, отказаться от выплат можно уже будучи пенсионером — например, если устроиться на работу на срок не меньше года. В этом случае пенсия тоже увеличится, так как накопится больше страховых пенсионных коэффициентов, зависящих в том числе от отчислений работодателя в страховые фонды, пояснил он.

Минфин в октябре опубликовал законопроект, предполагающий создание гарантированного пенсионного плана (ГПП), который позволит россиянам копить на пенсию через НПФ за счет личных взносов с зарплат. Систему планировалось запустить 1 января 2021 года, но правительство не включило ее создание в план законопроектной деятельности на 2020 год. Как сообщали аналитики FinExpertiza, после ввода ГПП средняя по стране прибавка к пенсии может составить 16,5 тыс. руб., однако для нее придется в течение 30 лет ежемесячно откладывать 6% своего дохода.

Теги: пенсия, эксперты
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