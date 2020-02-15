СМИ назвали тезисы Кремля для «агитации» за поправки в Конституцию
Администрация президента (АП) определилась с основными пунктами для «агитационной кампании» в поддержку изменений в Конституцию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, убедить граждан принять участие в голосовании и поддержать поправки должны следующие тезисы:
- уважение к мнению народа,
- сопричастность к историческому событию,
- заложенная в поправках социальная справедливость,
- обновление власти,
- сохранение территориальной целостности.
Главная мысль информационной кампании — «закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы, чтобы в будущем ни один президент не мог его расплескать», утверждает близкий к Кремлю источник «Коммерсанта». Как он пояснил, речь идет о том, что Путин превратил Россию в «социальное государство» и защитил ее суверенитет.