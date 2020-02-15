СМИ назвали тезисы Кремля для «агитации» за поправки в Конституцию

«Главная мысль информационной кампании [Кремля] — закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы, чтобы в будущем ни один президент не мог его расплескать» — утверждает источник «Коммерсанта»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Администрация президента (АП) определилась с основными пунктами для «агитационной кампании» в поддержку изменений в Конституцию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, убедить граждан принять участие в голосовании и поддержать поправки должны следующие тезисы:

уважение к мнению народа,

сопричастность к историческому событию,

заложенная в поправках социальная справедливость,

обновление власти,

сохранение территориальной целостности.

Главная мысль информационной кампании — «закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы, чтобы в будущем ни один президент не мог его расплескать», утверждает близкий к Кремлю источник «Коммерсанта». Как он пояснил, речь идет о том, что Путин превратил Россию в «социальное государство» и защитил ее суверенитет.