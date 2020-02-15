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СМИ назвали тезисы Кремля для «агитации» за поправки в Конституцию

«Главная мысль информационной кампании [Кремля] — закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы, чтобы в будущем ни один президент не мог его расплескать» — утверждает источник «Коммерсанта»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Администрация президента (АП) определилась с основными пунктами для «агитационной кампании» в поддержку изменений в Конституцию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, убедить граждан принять участие в голосовании и поддержать поправки должны следующие тезисы:

  • уважение к мнению народа,
  • сопричастность к историческому событию,
  • заложенная в поправках социальная справедливость,
  • обновление власти,
  • сохранение территориальной целостности.

Главная мысль информационной кампании — «закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы, чтобы в будущем ни один президент не мог его расплескать», утверждает близкий к Кремлю источник «Коммерсанта». Как он пояснил, речь идет о том, что Путин превратил Россию в «социальное государство» и защитил ее суверенитет.

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Близкий к АП собеседник газеты уточнил, что, несмотря на возможность принятия поправок простым большинством, Кремлю для «реальной легитимности» крайне важно, чтобы в каждом субъекте страны положительно проголосовавших было более 50%.

14 февраля Путин подписал распоряжение об организации голосования по внесению поправок в Конституцию. Ответственность за него будет нести Центральная избирательная комиссия. На проведение должно быть выделено не меньше средств, чем на выборы президента в марте 2018 года, с учетом инфляции. Деньги на проведение голосования выделит правительство.

Автор: Артём Губенко
Теги: Конституция, Кремль, агитация
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